На «Госуслугах» появились студенческие документы

Они действуют наравне с бумажными и не заменяют их.

На «Госуслугах» появились студенческие документы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минцифры. Электронные студенческие билеты могут быть использованы:

для покупки проездного со скидкой;

при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой;

для прохода на территорию колледжа или университета;

для отслеживания успеваемости.

Документы появятся в приложении в виде QR-кода.Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их.