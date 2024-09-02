На «Госуслугах» появились студенческие документы
Они действуют наравне с бумажными и не заменяют их.
На «Госуслугах» появились студенческие документы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минцифры. Электронные студенческие билеты могут быть использованы:
- для покупки проездного со скидкой;
- при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой;
- для прохода на территорию колледжа или университета;
- для отслеживания успеваемости.
Документы появятся в приложении в виде QR-кода.Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их.