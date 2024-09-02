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На «Госуслугах» появились студенческие документы
Они действуют наравне с бумажными и не заменяют их.

На «Госуслугах» появились студенческие документы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минцифры. Электронные студенческие билеты могут быть использованы:

  • для покупки проездного со скидкой;
  • при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой;
  • для прохода на территорию колледжа или университета;
  • для отслеживания успеваемости.

Документы появятся в приложении в виде QR-кода.Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их.