На Дне города рязанцам представили новые автомобили китайских и русских брендов

На Дне города рязанцам представили новые автомобили китайских и русских брендов. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автоимпорт».

31 августа в рязанском Лесопарке группа компаний «Автоимпорт» устроила рязанцам и гостям города праздник в китайском стиле с долей русского колорита.

От входа и до моста в Лесопарке стояли автомобили ведущих китайских марок, представленные в официальных салонах ГК «Автоимпорт», среди них: Geely, Haval, OMODA&JAECOO, Chery, Jetour, Livan, JAC, EXEED, Changan, TANK, GAC, VOYAH, BAIC и Lixiang. Отдельную площадку заняли автомобили русских марок: LADA, Москвич, УАЗ и новинка XCITE. Праздник длился на протяжении всего дня: мастер-классы, угощения, выступления рязанских и московских артистов.

Более двух тысяч жителей смогли познакомиться с представленными марками автомобилей, пообщаться лично с компетентными менеджерами и проникнуться смешением культур — русской и китайской.

Также на мероприятии выступали артисты. Кавер группа духовых инструментов «DUDKI BAND» сыграла попурри из знаменитых хитов, артисты шоу «Dragon crew» удивляли танцами китайских львов и дракона, яркое завершение дню подарила рязанская группа EseninStreet.