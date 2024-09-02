Лавров: западные страны всегда стремились развалить Россию

Министр процитировал президента Владимира Путина, который заявил в послании Федеральному собранию, что вместо России Западу нужно зависимое, угасающее пространство, где можно творить все что угодно.

Западные страны всегда стремились развалить Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Министр процитировал президента Владимира Путина, который заявил в послании Федеральному собранию, что вместо России Западу нужно зависимое, угасающее пространство, где можно творить все что угодно.

«Ясно, что суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны и самостоятельны, надо что-то с этим сделать, желательно развалить», — отметил Лавров.