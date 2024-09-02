Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
27°
Втр, 03
27°
Срд, 04
24°
ЦБ USD 91.19 -0.26 31/08
ЦБ EUR 100.76 -1.01 31/08
Нал. USD 90.10 / 90.45 02/09 17:00
Нал. EUR 99.70 / 100.14 02/09 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
4 193
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
14 181
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
10 176
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
14 069
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Компания «НПО ВНИИМИРТ» завершила первый этап участия в нацпроекте «Производительность труда»
Промежуточные результаты по итогам трех месяцев работы подвели члены рабочей группы компании, а также представители министерства экономического развития Рязанской области и эксперты регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Производитель конструкций и оборудования для стерильных помещений «НПО ВНИИМИРТ» завершил первый этап участия в нацпроекте «Производительность труда». Промежуточные результаты по итогам трех месяцев работы подвели члены рабочей группы компании, а также представители министерства экономического развития Рязанской области и эксперты регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

В качестве эталонного потока было выбрано производство стеновых панелей. Специалисты РЦК совместно с командой «НПО ВНИИМИРТ» проанализировали текущее состояние участка и выявили ряд «узких мест». По результатам диагностики были поставлены амбициозные цели: сократить время протекания процесса минимум на 10%, незавершенное производство — на 27%, а выработку повысить почти вдвое. Все эти процессы станут более продуктивными на следующей ступени проекта. В компании подготовили и утвердили план действий по устранению слабых мест в процессах, к реализации которого приступят уже в ближайшее время.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» — комплекс мер государственной поддержки бизнеса, которые позволяют увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Рязанская область присоединилась к нацпроекту в 2018 году. Его оператором в регионе является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса.