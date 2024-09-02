Глава Рязани Татьяна Панфилова поздравила школьников с Днем знаний

2 сентября она посетила торжественную линейку в школе № 40 и на празднике, посвященном Дню знаний, в школе № 7.

Глава Рязани Татьяна Панфилова поздравила школьников с Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба рязанской гордумы.

Глава муниципального образования, председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова поздравила юных рязанцев, их педагогов и родителей с началом учебного года. 2 сентября она посетила торжественную линейку в школе № 40 и на празднике, посвященном Дню знаний, в школе № 7.

«1 сентября в жизни каждой школы начинается новый, важный и интересный этап. Первоклассники начинают свой школьный путь, ребята постарше продолжают его, выпускники готовятся к государственной аттестации. Каждый учебный год не похож на другой. Каждый приносит новые знания и открытия, новые знакомства и переживания, дарит новый опыт и новые эмоции. Каждый становится очередной ступенькой в большом, сложном, но таком интересном пути под названием «школа», — сказала Панфилова.

Глава Рязани отметила, что школьные годы — самое лучшее время в жизни каждого.

«Желаю, чтобы вам всегда было интересно. Интересно жить, учиться, общаться, делиться эмоциями. Пусть все то хорошее, доброе, светлое, что вкладывают в каждого из вас учителя и родители, обязательно даст свои плоды, поможет правильно выбрать свой путь, внести свой вклад в развитие города, региона, страны», — пожелала она.