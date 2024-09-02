Аркадий Фомин поздравил учащихся Шиловской школы № 1 с началом учебного года

В этом году в учебном заведении будут обучаться 544 ученика, из которых 46 — первоклассники. В школе открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданы спортивный клуб и школьный театр, организована работа школьного телевидения.

В понедельник, 2 сентября, во всех школах Рязанской области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Учащихся Шиловской средней общеобразовательной школы № 1 с праздником поздравил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

В этом году в учебном заведении будут обучаться 544 ученика, из которых 46 — первоклассники. В школе открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданы спортивный клуб и школьный театр, организована работа школьного телевидения.

Кроме того, благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» приобрели интерактивное и компьютерное оборудование, оргтехнику и программное обеспечение.

«Мы сделали достаточно много для того, чтобы учеба в первой Шиловской школе была комфортной и, самое главное, продуктивной. Мы много работали над тем, чтобы благоустроить территорию, создать современное спортивное ядро», — отметил Фомин.

В этом году на базе Шиловской школы № 1 в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» начал работу специализированный класс. Для подготовки учащихся закупили оборудование на 12 млн рублей, что позволило создать три группы дополнительного образования по 12 человек.

Аркадий Фомин ознакомился с работой нового класса, оценил техническую оснащенность, пообщался с учащимися и преподавателями.

Глава регионального парламента напомнил, что Рязанская область стала пилотным регионом по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в сфере образования. В его рамках 18 образовательных организаций региона оснастили оборудованием для производства и эксплуатации дронов.