Агрессивный водитель заблокировал проезд рязанке и ударил ее по лицу

Инцидент произошел на Северной окружной.

Агрессивный водитель заблокировал проезд рязанке и ударил ее по лицу. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

Мужчина двигался по Северной окружной за потерпевшей в потоке и сигналил, требуя уступить дорогу. По ее словам, правая полоса была занята и не было возможности перестроиться. Девушка также отметила, что двигалась в пределах разрешенного скоростного режима.

Когда появилась возможность рязанка перестроилась на соседнюю полосу, после чего неизвестный обогнал ее, преградил дорогу, подошел к окну и начал кричать.

«Я даже не успела закрыть окно от этого бешеного и он ударил девушку со всей силы по лицу кулаком. Нормальное поведение на дороге? Если даже я где-то была не права почему какие-то мужики считают нужным бить девушку со всей силы по лицу? Заявление будет написано, побои сниму обязательно», — рассказала пострадавшая.

В пресс-службе УМВД России по Рязанской области подтвердили редакции РЗН. Инфо факт поступления заявления. По информации ведомства, проводится проверка.