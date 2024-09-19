ВС РФ сорвали три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
За сутки российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.
ВС РФ сорвали три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
За сутки российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.
Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и 14 единиц бронетехники.