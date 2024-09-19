VK выпустила обновление мессенджера в веб-версии

Отмечается, что пользователям теперь доступен новый дизайн, упрощенная навигация и папки с чатами.

VK выпустила обновление мессенджера в веб-версии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что пользователям теперь доступен новый дизайн, упрощенная навигация и папки с чатами.

Кроме того, можно устанавливать тематическое и цветовое оформление в чатах. Если нажать на фотографию или имя собеседника, то откроется карточка с материалами беседы и основной информацией.