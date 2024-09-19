В Тюменской область мать облила сына кипятком и довела его до смерти

В Тюменской область мать облила сына кипятком и довела его до смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел в Ялуторовске Тюменской области. Беременная мать заливала кипяток в стиральную машинку, когда к ней внезапно подбежал двухлетний сын. Она дернулась и случайно облила его.

Мальчик получил термический ожог 2-3 степени, 25% поверхности тела. Женщина вызвала скорую только через два дня после многочисленных попыток вылечить ребенка мазями и обезболивающими препаратами. Однако ребенку стало хуже и он умер.

Ялутуровский районный суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на год.