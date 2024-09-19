В Тамбовской области произошло смертельное ДТП

В Тамбовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают «Плохие новости».

Авария случилась 18 сентября в Рассказовском районе, недалеко от села Саюкино. 19-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и не смог войти в поворот. Легковушка на значительной скорости зацепила обочину и четыре раза перевернулась.

Отмечается, что водитель был пристегнут и не получил серьезных травм. С ним вместе в салоне ехали две пассажирки — 18-летняя и ее 20-летняя девушки. От удара их выбросило из машины. Младшая из них погибла на месте аварии, старшая — госпитализирована с тяжелыми травмами.