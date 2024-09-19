В Шацке мужчина поджег квартиру своей родственницы
Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительных работ составляет более 900 тыс. рублей.
В Шацке мужчина поджег квартиру своей родственницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в феврале 2024 года 33-летний мужчина проник в квартиру своей родственницы и умышленно поджег ее. После он скрылся с места преступления.
В результате пожара было повреждено не только имущество потерпевшей, но и само жилое помещение.
Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительных работ составляет более 900 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шацкий районный суд.