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В Рязанской области задержали мужчину, грозившегося убить водителя маршрутки
Инцидент произошел в поселке Чучково.

В Рязанской области задержали мужчину, грозившегося убить водителя маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в поселке Чучково. По предварительной информации, двое жителей поселка давно были в ссоре. В один из дней 57-летний мужчина выпивал, а его 60-летний земляк выехал в рейс на маршрутке.

Зная, что обидчик на работе, чучковец решил высказать ему свою неприязнь. Он дождался его с кирпичом в руке, стоя на обочине дороги. Когда по его просьбе маршрутка остановилась, мужчина начал угрожать земляку убийством кирпичом.

Когда водитель попытался уехать, мужчина бросил в машину кирпич и попал в ветровое стекло.

Дебошира задержали.