В Рязанской области полицейские обнаружили крупную партию марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области полицейские обнаружили крупную партию марихуаны. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что полицейские задержали жителя поселка Классон Михайловского района, подозреваемого в хранении наркотиков.

При обыске в доме и хозпостройках 43-летнего мужчины правоохранители обнаружили пакеты, фанерный ящик и стеклянные банки с растительной массой внутри.

Согласно результату лабораторного исследования, изъятое — марихуана массой 672 грамма и наркосодержащее растение конопля массой 240 граммов.

Возбуждено уголовное дело.