В Рязанской области полицейские обнаружили крупную партию марихуаны
Возбуждено уголовное дело.
В Рязанской области полицейские обнаружили крупную партию марихуаны. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что полицейские задержали жителя поселка Классон Михайловского района, подозреваемого в хранении наркотиков.
При обыске в доме и хозпостройках 43-летнего мужчины правоохранители обнаружили пакеты, фанерный ящик и стеклянные банки с растительной массой внутри.
Согласно результату лабораторного исследования, изъятое — марихуана массой 672 грамма и наркосодержащее растение конопля массой 240 граммов.
Возбуждено уголовное дело.