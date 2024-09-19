В Рязанской области объект культурного наследия выставили на продажу за рубль
Минимущество объявило электронные торги, начальная цена один рубль. Здание находится на площади Ленина № 2 в Елатьме. Его состояние оценили, как неудовлетворительное.
В Касимовском районе выставили на продажу объект культурного наследия «Два корпуса торговых рядов», XIX века. Соответствующую информацию опубликовала газета «Рязанские ведомости» со ссылкой на региональное минимущество.
Минимущество объявило электронные торги, начальная цена один рубль. Здание находится на площади Ленина № 2 в Елатьме. Его состояние оценили, как неудовлетворительное.
Покупатель должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Два корпуса торговых рядов».
Заявки принимают до 28 октября, конкурс проведут 5 ноября 2024 года.
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