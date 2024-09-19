В Рязанской области инфляция увеличилась до 8,9%
Отмечается, что цены на продукты в последний летний месяц в годовом исчислении росли быстрее, чем в июле.
В Рязанской области инфляция увеличилась до 8,9%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.
Отмечается, что цены на продукты в последний летний месяц в годовом исчислении росли быстрее, чем в июле. Сильнее дорожали и услуги.
При этом рост цен на непродовольственном рынке замедлился из-за эффекта высокой статистической базы.