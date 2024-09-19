В Рязани пять тысяч студентов поучаствовали в акции «Зарядка с чемпионом»

Флэшмоб проходит уже девятый год. Этой осенью зарядку посвятили Году семьи в России.

На стадионе «Олимпиец» более пяти тысяч студентов рязанских вузов поучаствовали в «Зарядке с чемпионом». На акции в четверг, 19 сентября, побывал корреспондент РЗН. Инфо.

Флэшмоб проходит уже девятый год. Этой осенью зарядку посвятили Году семьи в России. Мероприятие началось с гимна в исполнении сводного хора рязанских высших учебных заведений. Учащиеся медуниверситета имени Павлова, Радиотехнического, Агротехнического, Политехнического университетов, РГУ имени Есенина устроили флэшмоб: выстроились в фигуру «2024» на поле.

Губернатор Павел Малков отметил, что спорт полезен везде — в школе, в колледже, в ВУЗе, в профессии. Также он рассказал, что занятие спортом дает много энергии и сил для жизни.

«Стараюсь абсолютно каждый день находить время для спорта. Тем более у нас в области сейчас есть, где им заниматься. Восстанавливаем большое количество спортивных объектов, в том числе маленьких. Например, стадион, на котором мы находимся, совсем недавно отремонтировали. А если выйти отсюда, то можно увидеть, что все окружающее пространство теперь посвящено спорту. Меня очень радует, что с раннего утра до позднего вечера огромное количество людей приходят на Лыбедский бульвар. Жизнь кипит», — сказал губернатор.

Кроме того, Малков пожелал студентам и присутствующим энергии, движения, здоровья. А также постоянных побед, в том числе над собой.

Зарядку для участников акции провели ведущие специалисты и преподаватели по физической культуре из вузов. В их числе были мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Матвей Арсенов и мастер спорта международного класса по гиревому спорту, семикратный чемпион мира Иван Кулаков.

Кулаков рассказал корреспонденту РЗН. Инфо, что не в первый раз побывал на акции.

«Мне кажется, в этом году мы собрали наибольшее количество участников. Очень интересный флэшмоб. Я думаю, это мероприятие скажется на каждом участнике, даст им бодрость духа. Направит в правильное русло, укажет дорогу в спорт. Ведь эта деятельность позволяет не только быть здоровым физически, но и помогает эмоциональной и психологической устойчивости», — отметил Кулаков.