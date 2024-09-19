В Рязани открыли выставку живописи и графики Василия Колдина

Работы разместили в Рязанском художественном музее.

В Рязани открыли выставку живописи и графики Василия Колдина, директора РХУ имени Вагнера. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в соцсетях.

В Рязанском художественном музее представлены около сорока работ в жанре абстракции, большинство из которых написаны специально для этой экспозиции под названием «Преодоление».

«Думаю, что каждый из посетителей поймет „Преодоление“ Василия Колдина по-своему. На церемонии открытия, которая собрала, похоже, все наше арт-сообщество, как версия прозвучала идея о том, что в абстрактном направлении невозможно добиться развития без преодоления реалистичной школы», — отметил Никитин.

Фото: Telegram-канал Артема Никитина.