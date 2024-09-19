В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 15:00.
В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 15:00 по следующим адресам:
- ул. Новая, 63 (МБДОУ Детский сад № 111);
- ул. Урицкого, 1/9, 2а (ОГБУ ДПО РИРО), 2б (Приокское Управление Ростехнадзор), 3, 3 корп. 1 (МКУ Управление по делам ГОЧС г. Рязани), 5, 5 корп.1, 7, 7 корп. 1 (ГБУ РО ГКБ № 11), 9, 11/61;
- ул. Юннатов 10, 11/2, 12, 13, 15, 17;
- проезд Яблочкова д. 5 к 2.