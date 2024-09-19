В Рязани директором учреждения «Сервис-ЗАГС» назначили тамаду из Саратова

По данным «Вид Сбоку», среди услуг учреждения — организация мероприятий, выездная церемония заключения брака, чествование юбиляров семейной жизни, организация праздника, где родители узнают пол будущего малыша.

В Рязани директором «Сервис-ЗАГС» назначили Антонину Всемирнову. Об этом пишет портал «Вид Сбоку».

Напомним, распоряжением губернатора Павла Малкова создали новое государственное бюджетное учреждение — «Сервис-ЗАГС».

По данным издания, новое учреждение похоже на праздничное агентство, только государственное. Среди услуг — организация мероприятий, выездная церемония заключения брака, чествование юбиляров семейной жизни, организация праздника, где родители узнают пол будущего малыша.

Директором назначили Антонину Всемирнову. Как выяснил Vidsboku, она из Саратова, там работала ведущей, занималась организацией свадеб и торжеств.