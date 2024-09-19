В российских школах хотят убрать гольф и чирлидинг из блока физкультуры

В Минпросвещения предложили исключить такие занятия, так как «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям.

В российских школах хотят убрать гольф и чирлидинг из блока физкультуры. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на Минпросвещения.

В ведомстве предложили исключить такие занятия, так как «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям.

Кроме того, Минпросвещения предложило убрать из уроков физической культуры: практики массажа, банных процедур в связи с возрастной психофизиологией школьников; информацию об иностранных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учеников к истории, опыту и ценностям отечественной физической культуры и спорта».