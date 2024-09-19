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В России создадут реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно
После попадания в него мигранты не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы

В России создадут реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

По его словам, после внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.

Среди основных задач в рамках реализации этого проекта замминистра назвал «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги».