В России создадут реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно

После попадания в него мигранты не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы

В России создадут реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

По его словам, после внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.

Среди основных задач в рамках реализации этого проекта замминистра назвал «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги».