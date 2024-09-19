В Москве арестовали первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

В Москве арестовали первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта на два месяца.

Помимо этого, по данным агентства, допрошены 27 человек.

Напомним, в Москве у главного офиса Wildberries произошла стрельба. Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.