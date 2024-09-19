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В Иркутской области прапорщик кинул учебную гранату в казарму с кадетами

В Иркутской области прапорщик кинул учебную гранату в казарму с кадетами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 13 сентября, когда учащиеся Усольского гвардейского кадетского корпуса отдыхали в казармах. Около 9 часов вечера к одному из зданий, где находились подростки, подошел прапорщик и, по словам очевидцев, начал вести беспорядочную стрельбу. Затем мужчина бросил учебную гранату внутрь казармы. После взрыва шокированные ученики выбежали на улицу, двое из них получили травмы. На место были вызваны сотрудники полиции и Росгвардии, а дебошир попытался уехать.

Предварительно, прапорщик был в наркотическом или алкогольном опьянении.

На следующий день после происшествия прапорщик был вызван на разговор к директору, но заявил, что «ничего не помнит». В тот же день он взял больничный и до сих пор из него не выходил.

СУ СКР по Иркутской области начало проверку по факту произошедшего.