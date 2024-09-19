В ГД внесли законопроект об ограничении рекламы услуг по «списанию» долгов

Законопроект предлагает запретить компаниям в рекламных материалах гарантировать освобождение от долгов, чтобы не вводить жителей в заблуждение.

В четверг, 18 сентября, в Госдуму внесли законопроект об ограничении рекламы услуг по «списанию» долгов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

По его словам, компании обещают якобы полное освобождение от долгов. Они вводят клиентов в заблуждение, предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях процедуры. «Говоря простыми словами, наживаются на людях, попавших в трудную жизненную ситуацию», — написал Журавлев.

Он добавил, что законопроект предполагает запретить компаниям в рекламных материалах гарантировать освобождение от долгов, чтобы не вводить жителей в заблуждение.

Помимо этого, как написал Журавлев, необходимо ввести обязательное информирование о последствиях банкротства и возможности проведения процедуры бесплатно во внесудебном порядке.