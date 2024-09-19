Страны Евросоюза значительно нарастили поставки вина в Россию

Объем импорта в июле увеличился почти вдвое.

Страны Евросоюза значительно нарастили поставки вина в Россию. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Объем импорта на российский рынок по итогам июля вырос почти вдвое по сравнению с июнем, достигнув 12,1 тысячи тонн.

Сильнее всего поставки увеличила Испания — в 2,4 раза месяц к месяцу, до 980 тонн. Латвия нарастила продажи в 2,2 раза, до 1,4 тыс. тонн. Примерно в два раза выросли поставки вин из Италии (4,9 тыс. тонн), Португалии (1,3 тыс. тонн) и Германии (800 тонн).

Отмечается, что поставки европейских игристых вин в РФ выросли сильнее остальных видов — в 2,4 раза.