SHOT: в России цены на мед взлетели из-за массовой гибели пчел

Стоимость продукта изменилась на 30-50%.

В России цены на мед взлетели из-за массовой гибели пчел. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Председатель «Пчеловодов Татарстана» сообщил порталу о серьезных проблемах в отрасли. Массовый мор медоносных насекомых связан с использованием агрохимикатов при опылении полей, которые затрагивают и пасеки. Это привело к дефициту продукции и значительному росту цен.

«Натуральный липовый мед в Татарстане в прошлом году стоил 2000₽ за три литра, а в этом его продают уже за 4000₽", — отметил председатель.

Союз промышленных пчеловодов России работает над совершенствованием нормативной базы, чтобы учесть интересы всех сторон сельского хозяйства. Они призывают ужесточить наказание за нарушения в применении ядохимикатов на полях.

«Только в таком случае риск массовой гибели пчел и цены на натуральный мед будут ниже», — подчеркнули в Союзе.