SHOT: фены Dyson хотят запретить в России

Убрать из продажи популярный фен предложила тритментолог из Волгограда.

Тритментолог из Волгограда Татьяна Лисина предложила убрать из продаж фены Dyson в России. По ее словам, техника портит волосы. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает SHOT .

«Якобы она сама [тритментолог] столкнулась с тысячами клиенток, у которых ухудшилась шевелюра после „Дайсона“. Как утверждает специалист по лечению волос, фен не сушит быстро, как это заявлено, а наоборот, увеличивает время воздействия тепла на локоны, отчего те повреждаются», — говорится в сообщении.

По словам тритментолога, больше всего фен портит волосы блондинок. Она утверждает, что проблема усугубляется большим количеством подделок.