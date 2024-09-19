Рязанский путешественник Виктор Атласов завершил свой проект «Полярная Россия»

Он преодолел 13 тысяч километров.

Рязанский путешественник Виктор Атласов завершил свой проект «Полярная Россия». Об этом пишет ГТРК «Ока».

Отмечается, что проект стартовал в 2015 году.

Атласов преодолел за эти годы 13 тысяч км.

Теперь он готовится к пешеходному путешествию, которое начнет в Новосибирской области, продолжит вдоль Казахстанской и Монгольской границ через Алтайский край, республику Тыву, Хакасию и завершит в Новосибирске.