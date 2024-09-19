Рязанские актеры сыграли благотворительную оперу в Запорожской области

Труппа посетила Мелитополь, Бердянск и село Чкалово.

Рязанские актеры сыграли благотворительную оперу в Запорожской области. Об этом пишет портал «Новое.Медиа».

На протяжении четырех дней представители музыкального объединения «Опера» выступали на площадках региона. Актерский состав посетил Мелитополь, Бердянск и село Чкалово.

Гастроли приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Поставил спектакль режиссер Сергей Гайдей, солистами выступили Владимир Лютиков и Алексей Свиридов. Одним из залов, где прошел спектакль, стала площадка детской школы искусств Мелитополя.