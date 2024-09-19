Рязанские врачи помогли подростку восстановиться после серьезной аварии и комы

Специалисты заново учили мальчика выполнять простейшие бытовые действия, обслуживать себя. Благодаря работе врачей мальчик встал и может сам передвигаться на костылях.

Рязанские врачи помогли подростку восстановиться после серьезной аварии и комы. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

14-летнего мальчика доставили в ОДКБ имени Дмитриевой после ДТП. Месяц ребенок был в коме, находился на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностировали травму головы, разрыв печени, селезенки, ушибы легких и сердца, компрессионный перелом позвоночника, переломы конечностей.

С пациентом работали травматологи, хирурги, реаниматологи, затем медики отделения реабилитации и восстановительной терапии.

«Изначально пациент находился на внутривенном питании, не мог самостоятельно поворачиваться в кровати, практически не разговаривал, а его сознание было „спутанным“. Постепенно возвратили ребенка к привычному питанию, убрали трахеостому, научили правильно двигаться и четко говорить», — отметила исполняющая обязанности заведующего отделения реабилитации и восстановительной терапии ОДКБ Екатерина Блохова.

Специалисты заново учили мальчика выполнять простейшие бытовые действия, обслуживать себя. Благодаря работе врачей мальчик встал и может сам передвигаться на костылях.

«Реабилитация еще будет продолжаться, но прогнозы благоприятные. Он восстанавливается хорошими темпами. Существует шкала, оценивающая двигательные и умственные функции пациента. При поступлении к нам мальчик набрал минимальное количество баллов. После реабилитации оно выросло в четыре раза. Мы очень этим гордимся. Видеть как тяжелый пациент встает, начинает двигаться, самостоятельно действовать — это дорогого стоит», — заключила Екатерина Блохова.

Фото: Министерство здравоохранения рязанской области.