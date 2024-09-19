Рязанец попросил у знакомого телефон для звонка и похитил у него 300 тысяч

На злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Рязанец попросил у знакомого телефон для звонка и похитил у него 300 тысяч. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 50-летний мужчина и сообщил, что с его банковского счета пропали деньги. В беседе с оперативниками он вспомнил эпизод, когда передавал в чужие руки смартфон, к которому привязан банковский счет.

На улице потерпевший встретил случайного знакомого. Тот, ссылаясь на разряженный телефон, попросил жертву сделать звонок с его устройства. После он отдал гаджет назад.

В смартфоне следов финансовых операций не осталось, но в банке смогли установить получателя перевода в 300 тысяч рублей. К краже оказался причастен 20-летний рязанец — знакомый потерпевшего.

Благодаря местным жителям оперативники нашли мужчину. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, похититель вышел на улицу в надежде встретить знакомых у кого можно занять денег, чтобы купить спиртного. Мужчина заметил потерпевшего и для начала попросил у него телефон позвонить, а затем планировал попросить в долг. Злоумышленник заметил, что владелец смартфона отвлекся и решил проверить его банковский счет, перевел себе деньги и удалил следы операции, после чего вернул гаджет. Чужие сбережения мужчина потратил на спиртное.

Известно, что ранее его неоднократно осуждали за кражи.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.