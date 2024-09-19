Рязанцы сообщили, что водители автобусов устроили «гонки» с пассажирами в салоне

Отмечается, что инцидент случился в четверг, 19 сентября.

Рязанцы сообщили, что водители автобусов устроили «гонки» с пассажирами в салоне. Об этом рассказал читатель редакции РЗН.Инфо.

Отмечается, что инцидент случился в четверг, 19 сентября.

По словам мужчины, водители автобусов № 21 и 17 ехали из Канищева в центр.

«Особенно ожесточенная борьба за пассажиров произошла на прямом участке Северной окружной, водители играли в шашечки, ловко обходя легковушки. Пассажиров мотало по салону, было страшно», — написал рязанец.