Рязанцев с тяжелыми заболеваниями не обеспечивали льготными препаратами

Пациенты были вынуждены приобретать лекарства за свой счет.

Рязанцев с тяжелыми заболеваниями не обеспечивали льготными препаратами. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в нарушение требований закона десять жителей своевременно не обеспечили необходимыми медикаментами. Пациентам пришлось покупать лекарства за свой счет.

Прокуратура обратилась в суд с исками о возмещении расходов граждан на общую сумму боле 77 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования, права граждан восстановлены.