Рязанцев предупредили о массовых рейдах ГАИ

Отмечается, что проверочные мероприятия пройдут в четверг, 19 сентября,

Рязанцев предупредили о массовых рейдах ГАИ. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в четверг, 19 сентября, инспекторы будут останавливать автомобили, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

Кроме того, экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов, а также со стороны лиц использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.