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Россияне заявили о росте цен на услуги частных специалистов
Больше всего подорожала работа парикмахеров.

Россияне заявили о росте цен на услуги частных специалистов. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Консоль.Про».

Согласно ему, почти каждый второй респондент (44%) отмечает, что услуги таких работников, как курьеры, таксисты, сантехники, массажисты и другие, подорожали незначительно, еще 12% видят сильный рост их стоимости.

Свыше четверти опрошенных указали, что сильнее всего подорожали услуги парикмахеров. На втором месте — сантехники (22%), а на третьем — люди, занимающиеся ремонтом (19%). В топ-5 взлетевших в цене мастеров также вошли таксисты (18%) и юристы (13%).

При этом 57% респондентов отмечают, что пока не испытывают трудностей в связи с возросшей стоимостью частных мастеров и специалистов. В случае возникновения проблем из-за цен они будут искать исполнителя дешевле (51%) или переносить работы на более поздний срок (27%). По оценкам 85% опрошенных, за последний год качество таких работников не изменилось или даже стало лучше.