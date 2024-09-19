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Россияне за август оформили 2,96 млн микрозаймов
Общая сумма составила 29,2 млрд рублей.

Россияне за август оформили 2,96 млн микрозаймов, что на на 0,7% превышает объем выдач подобных кредитов месяцем ранее. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, объем выданных микрозаймов за месяц сократился на 1,7% и составил 29,2 млрд рублей (в июле 2024 года — 29,7 млрд рублей). Помимо этого, число выданных микрозаймов в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось — на 0,6% (в августе 2023 года — 2,98 млн).