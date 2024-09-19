Россияне массово пожаловались на сбои в работе мессенджера Discord

Причиной стала блокировка отдельных страниц сайта Роскомнадзором по требованию МВД.

Россияне массово пожаловались на сбои в работе мессенджера Discord. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причиной стала блокировка отдельных страниц сайта Роскомнадзором по требованию МВД. Discord является одним из самых популярных мессенджеров в игровой индустрии, и его блокировка может создать неудобства для разработчиков и геймеров.

По оценке участников рынка, число пользователей мессенджера в России достигает 40 млн. Прямых альтернатив платформе сейчас нет как на российском, так и на международном рынке, говорят эксперты.