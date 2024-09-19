Рогов: ВСУ отступают в Запорожской области

По его словам, на этом участке фронта расширена серая зона.

ВСУ отступили в районе трех сел на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Отмечается, что российские военные в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить.

По его словам, на этом участке фронта расширена серая зона.