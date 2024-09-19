Путин подписал указ об исключении иноагентов из кадрового резерва госорганов
Единый федеральный кадровый резерв создали в январе 2024 года. Механизм устанавливает единые принципы отбора госслужащих и требования к кандидатам. Параллельно существуют ведомственные резервы. Иноагентам теперь запрещено состоять в любом из них.
Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении иноагентов из кадрового резерва госорганов. Об этом сообщила «Российская газета» в четверг, 19 сентября.
Изменения внесены в Положение о кадровом резерве федерального госоргана, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории.
По данным издания, единый федеральный кадровый резерв создали в январе 2024 года. Механизм устанавливает единые принципы отбора госслужащих и требования к кандидатам. Также существуют ведомственные резервы. Отмечается, что иноагентам теперь запрещено состоять в любом из них.