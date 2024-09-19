Путин подписал указ об исключении иноагентов из кадрового резерва госорганов

Единый федеральный кадровый резерв создали в январе 2024 года. Механизм устанавливает единые принципы отбора госслужащих и требования к кандидатам. Параллельно существуют ведомственные резервы. Иноагентам теперь запрещено состоять в любом из них.