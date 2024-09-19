Путин анонсировал поставку новой техники Вооруженным силам России

В войска поступят серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи, отметил президент.

Путин анонсировал поставку новой техники Вооруженным силам России. Об этом глава государства заявил в ходе видеоконференции.

По его словам, в стране реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота.

«А значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — пообещал Путин.

Он добавил, что в Кремле уделяют много внимания перевооружению армии и флота посредством модернизации существующих и создания новых вооружений. При этом отмечается, что отдельное внимание уделяется обучению личного состава работе с новой техникой.