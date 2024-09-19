Прокуратура через суд добилась ликвидации незаконных свалок в Пронском районе
На территориях двух сельских поселений Пронского района обнаружили несанкционированные свалки. Прокуратура обратилась в суд и потребовала устранить нарушения.
Прокуратура через суд добилась ликвидации незаконных свалок в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 18 сентября.
Прокуратура установила, что на территориях двух сельских поселений Пронского района действуют несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.
Прокурор обратился в суд и потребовал обязать органы местного самоуправления ликвидировать свалки.
Судом требования надзорного органа удовлетворены, нарушения устранены.
Фото: прокуратура Рязанской области