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На Украине назвали сроки окончания конфликта с Россией
Он может завершиться до весны 2025 года.

На Украине назвали сроки окончания конфликта с Россией. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что вооруженное столкновение может завершиться до весны следующего года, так как США призывают Киев готовиться к выборам.

«В Киеве и западных столицах в целом существует убеждение, что в 2025 году боевые действия прекратятся, в любом из возможных форматов. Несколько источников подтвердили, что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году», — утверждается в публикации.

Журналисты добавили, что проведение выборов президента означает отмену в стране военного положения. После долгих дискуссий Украина и Соединенные Штаты согласились с тем, что проведение выборов главы государства до конца военного конфликта невозможно.

По оценке одного из собеседников издания, со дня прекращения огня до выборов может пройти более полугода.