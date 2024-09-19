На трассе М-5 в Рязанской области иномарка насмерть сбила пешехода
ДТП случилось в среду, 18 сентября, на 165-ом километре федеральной автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе.
На трассе М-5 в Рязанской области иномарка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
ДТП случилось в среду, 18 сентября, на 165-ом километре федеральной автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе.
По предварительной информации, 22-летний водитель на «Форд Фокусе» сбил 65-летнего жителя Рыбновского района.
Пешеход погиб.
Проводится проверка.