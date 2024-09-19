МТС ускорила интернет на Большом Золотом кольце в Рязанской области

МТС, цифровая экосистема, установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого Золотого кольца в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое качество связи получили села Малиновка, Криуша и Ласковский, которые находятся на трассе между Рязанью и городом Гусь-Хрустальный Владимирской области. Скоростной мобильный интернет МТС на этих участках позволит пользоваться быстрой онлайн-оплатой, запускать в дороге фильмы онлайн, музыкальные сервисы, следовать по навигатору и загружать другие туристические платформы.

«Мы видим тренд на короткие поездки, которые осуществляются, как правило, малыми группами и чаще на личных автомобилях. В таких путешествиях туристы буквально „с колес“ выбирают достопримечательности, ищут уже в пути интересные локации и ждут приятных открытий. Рязанский участок Большого Золотого кольца как раз подходит для искушенного туриста, который хотел бы узнать историю малых городов и поселков, чья историческая и культурная значимость порой не меньше признанных туристических центров. Это, например, Михайлов, Касимов, Солотча и другие места, к которым можно проехать по этой трассе. Теперь там есть высокоскоростной мобильный на всем протяжении», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.