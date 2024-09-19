Минцифры заявило об отсутствии утечек на сайте реестра электронных повесток

Для защиты данных используется многоэшелонированный подход.

Минцифры заявило об отсутствии утечек на сайте реестра электронных повесток. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что данные пользователей портала Госуслуг надежно защищены. Для этого используется многоэшелонированный подход — несколько дополняющих друг друга мер безопасности.

По данным издания, «Ростелеком» обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала Госуслуги, а также сохранность персональных данных.

Напомним, в Рязанской области и еще нескольких регионах заработал реестр повесток.