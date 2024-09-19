Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Республикой», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики сотрудничать с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Республикой», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что страна уже давно работает с ДНР — это сотрудничество шло, еще когда регион был в составе Украины.