Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной
«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Республикой», — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики сотрудничать с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Республикой», — сказал он.
Лукашенко также отметил, что страна уже давно работает с ДНР — это сотрудничество шло, еще когда регион был в составе Украины.