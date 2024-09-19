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Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Также правительство Германии собирается одобрить выделение дополнительной помощи Киеву на 397 млн евро.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Германия передала Украине 22 танка Leopard 1A5 и 61 тыс. боеприпасов 155-мм калибра. Помимо этого пакет помощи содержал: порядка 1 млн патронов для огнестрельного оружия «из запасов бундесвера»; три самоходные зенитные установки Gepard; около 70 разведывательных БПЛА; пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и один гусеничный транспортёр Warthog.

Также правительство Германии собирается одобрить выделение дополнительной помощи Киеву на 397 млн евро.