Ежемесячный доход блогеров за год сократился в два раза

Речь идет о тех, кто работает на аутсорс-площадках как ИП.

Блогеры стали меньше зарабатывать — их средний доход за год снизился в два раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса по работе с внештатными сотрудниками.

По данным исследования, заработок упал не только у блогеров, оформленных в качестве ИП — на 57%, но и у самозанятых — на 43%. У физлиц доход почти не изменился и составил 17 тысяч рублей.

Изменение доходов связывают с изменениями рекламных стратегий бизнеса: компании могут увеличивать инвестиции в другие каналы — контекстную рекламу или собственный контент-маркетинг. Также эксперты считают, что на падение заработка блогеров могло повлиять введение штрафов за отсутствие маркировки интернет-рекламы. Помимо прочего отмечается избыток предложений на блогерском рынке.