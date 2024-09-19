Экс-премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из российских учебников
По словам бывшего премьер-министра Чечни и бывшего мэра Грозного Муслима Хучиева, теория Дарвина является «первым шагом к духовному разложению детей».
Экс-премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из российских учебников. Об этом сообщает РБК.
По словам бывшего премьер-министра Чечни и бывшего мэра Грозного Муслима Хучиева, теория Дарвина является «первым шагом к духовному разложению детей».
«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии», — заявил он.
Хучиев обратился с инициативой к главе Минпросвещения.